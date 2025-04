JD Vance incontra il Papa regalate uova di cioccolato al vicepresidente

Papa Francesco ha avuto un breve incontro privato con il vice presidente degli Stati Uniti d’America, James David Vance. L’incontro, durato alcuni minuti, ha dato modo di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua, ha riferito la sala stampa della Santa Sede. Al vicepresidente donati alcuni regali, tra cui alcune uova di cioccolato. Lapresse.it - JD Vance incontra il Papa: regalate uova di cioccolato al vicepresidente Leggi su Lapresse.it Domenica mattina, poco dopo le 11.30, a Casa Santa Marta,Francesco ha avuto un breve incontro privato con il vice presidente degli Stati Uniti d’America, James David. L’incontro, durato alcuni minuti, ha dato modo di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua, ha riferito la sala stampa della Santa Sede. Aldonati alcuni regali, tra cui alcunedi

