Oasport.it - Jasmine Paolini le prova tutte, ma Aryna Sabalenka centra la finale a Stoccarda

chiude in semiil proprio cammino al WTA 500 di. Inci va: la bielorussa, numero 1 del mondo, proverà a portare a casa il torneo al quarto tentativo dopo il 7-5 6-4 con cui regola la toscana in quel della Porsche Arena. Le notizie sono però positive per la numero 1 azzurra, che sostanzialmente cede solo per un paio di piccolissimi dettagli.Pronti via, e c’è subito il canovaccio cheintende perseguire: vincenti su vincenti. Ne tira quattro (di cui uno è una palla corta) per prendersi il break in apertura, e con molta più fatica guadagna anche quello del 3-0. Un mezzo passaggio a vuoto, però, porta al parziale recupero di, che comunque fa il possibile per andare a prendersi le proprie opportunità quando necessario. E, fino al 5-2, tutto sembra andare a favore della numero 1 del mondo.