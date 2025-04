Jacobelli elogia Inzaghi È uno dei migliori tecnici al mondo

Jacobelli, noto giornalista, ha elogiato Simone Inzaghi. A detta sua l'allenatore dell'Inter entra nell'olimpo dei migliori tecnici del mondoNel corso del suo editoriale per Tuttosport, Xavier Jacobelli ha elogiato l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi.PAROLE – «Simone Inzaghi è un uomo di parola. Il 30 settembre 2022, interpellato sulle sue prospettive interiste, il successore di Antonio Conte afferma: «Dove alleno io, le società aumentano i ricavi, dimezzano i passivi e vincono i trofei». Bum, esclamano subito saccentoni sputasentenze e tastieristi della critica un tanto al chilo. Ma lui, niente. Fa spallucce. Getta le fondamenta "di una squadra fantastica. Ciò che ha fatto il suo allenatore negli ultimi anni è stato incredibile" (Hansi Flick, allenatore del Barcellona: si vedranno il 30 aprile al Montjuic e il 6 maggio a San Siro).

