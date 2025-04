Nerdpool.it - Iron Fist tornerà nell’MCU con una nuova serie?

Il protettore di K’un-Lun potrebbe presto tornare a calcare le strade di New York, almeno secondo quanto suggerito da Dario Scardapane, showrunner e produttore esecutivo di Daredevil: Born Again.Finn Jones, che ha interpretato Danny Rand/nella discussaNetflix tra il 2017 e il 2018, potrebbe avere una seconda chance nell’universo Marvel. Nonostante lo show originale non sia stato ben accolto – critiche a recitazione, ritmo e budget non sono mancate – il tempo ha in parte ammorbidito la percezione negativa sul personaggio. Anche lo stesso Jones si è detto interessato a riprendere il ruolo.In un’intervista con Entertainment Weekly, Scardapane ha confermato che si sta parlando internamente della possibilità di reinserire, assieme ad altri volti noti dell’era “street-level” di Netflix, nell’attuale MCU televisivo.