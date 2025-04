Inzaghi in estate ha avuto ragione cinque punte indispensabili

Inzaghi in estate di puntare su cinque elementi offensivi si è rivelata più d'impatto del previsto. Tanto da dover far riflettere anche per il futuro.DECISIONE DEL MISTER – Si parla spesso di quanto Inzaghi sia aziendalista in chiave mercato, quindi sempre pronto ad accettare le decisioni della società senza mai far valere il suo punto. In estate però c'è stata una sua decisione chiara, che è abbastanza sottovalutata nella gestione generale della stagione. Parliamo della scelta di avere in rosa cinque punte, anche a costo di escluderne una dalla lista Champions.CONSEGUENZE DEL MERCATO – Chiaramente la situazione attuale, col reparto offensivo composto da Lautaro Martinez, Thuram, Taremi, Arnautovic e Correa, è stata una conseguenza delle offerte di mercato. O meglio, delle non offerte.

