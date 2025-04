Inter preservare Lautaro Martinez I numeri fanno sorridere

Lautaro Martinez costretto a fare gli straordinari in attacco. Inzaghi lo schiera titolare contro il Bologna ma pensa a come preservarlo nella ripresa. Mercoledì ci sarà il Milan, poi Roma e Barcellona in Catalogna. STRAORDINARI – In vista della gara di questo pomeriggio al Dall'Ara contro il Bologna, l'Inter di Simone Inzaghi farà ancora affidamento su Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, con l'assenza di Thuram e il rischio forfait di Marko Arnautovic, dovrà stringere i denti e prepararsi a fare gli straordinari in questi ultimi dieci giorni di aprile per poi sperare in una boccata d'ossigeno a inizio gennaio. Le partite ravvicinate però, alzano il rischio di infortunio e l'Inter lo sa bene visti i lunghi acciacchi di Denzel Dumfries e Piotr Zielinski che non rientreranno prima di fine mese.

