Infortunio Nuno Tavares c’è la data degli esami strumentali Assente con l’Inter

Infortunio Nuno Tavares, c'è la data degli esami strumentali. Assente per il match di campionato contro l'Inter in programma il 18 Maggio?Tegola in casa Lazio, Nuno Tavares si è nuovamente fatto male durante la sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt. Il periodo no per il difensore sembra non avere fine, dopo un inizio di stagione fortemente impattante (otto assist in otto gare di Serie A), è iniziato l'incubo.Tantissimi gli infortuni che si sono abbattuti su di lui da Gennaio ad oggi, l'ennesimo quello durante la sfida europea di giovedì scorso. C'è apprensione nel club biancoceleste anche perché all'orizzonte c'è l'Inter, il 18 Maggio infatti il laziali andranno a San Siro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra martedì e mercoledì il giocatore sosterrà gli esami strumentali per capire l'entità del problema e per capire anche se riuscirà ad affrontare i nerazzurri.

