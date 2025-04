Infortunio Lewandowski l’esito degli esami ecco i tempi di recupero del polacco

Infortunio Lewandowski, il comunicato del Barcellona sull'esito degli esami: il polacco salterà l'Inter? Nella mattinata di domenica, gli esami medici a cui è stato sottoposto l'attaccante polacco hanno confermato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra, come suggerivano già i primi esami fatti dopo la partita contro il Celta. Lewandowski ha dovuto abbandonare il campo al 77° minuto, e il suo comportamento aveva già fatto presagire la serietà dell'Infortunio. La sua mancanza rappresenta un severo contrattempo per il Barcellona nel momento più critico della stagione, visto che si avvicinano sia la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, prevista per sabato prossimo, sia la semifinale di Champions League contro l'Inter, oltre al Clásico di Liga in programma per l'11 maggio.

