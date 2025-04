Infopoint della via Francigena chiuso a Pasqua e nei ponti Sconcertante

Infopoint della via Francigena, riaperto solo qualche giorno fa e già chiuso, e degli eventi a Viterbo. A puntare il dito contro l'amministrazione comunale è Fratelli d'Italia, con due interventi firmati dal. Viterbotoday.it - Infopoint della via Francigena chiuso a Pasqua e nei ponti: "Sconcertante" Leggi su Viterbotoday.it All'avvio delle festività primaverili esplode la polemica politica sulla gestione dell'via, riaperto solo qualche giorno fa e già, e degli eventi a Viterbo. A puntare il dito contro l'amministrazione comunale è Fratelli d'Italia, con due interventi firmati dal.

Ne parlano su altre fonti: Infopoint della via Francigena chiuso a Pasqua e nei ponti: Sconcertante; Chiuso di nuovo l’infopoint della Via Francigena, Buzzi (FdI): “Sconcertante”; Pasqua: pochi turisti, info point per i pellegrini chiuso e fontane a mezzo servizio; Colazione di Pasqua a Pianoscarano, una tradizione che si rinnova (VIDEO); Guerra russo-ucraina, Putin ordina cessate il fuoco pasquale.

Chiuso di nuovo l’infopoint della Via Francigena, Buzzi (FdI): “Sconcertante” - NewTuscia – VITERBO – Come facilmente profetizzato, a poche ore dalla sua inaugurazione in pompa magna, il nuovo Info Point per i pellegrini della Via Francigena – lo stesso inaugurato nella scorsa co ... (newtuscia.it)