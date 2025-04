Incidente tra due auto e una moto feriti un giovane e una donna

Incidente tra due auto e una moto in via Paola Baratta.Secondo una prima ricostruzione – ancora da accertare – la moto avrebbe urtato contro un’automobile in transito per poi finire contro un’altra vettura parcheggiata. I soccorsi. Salernotoday.it - Incidente tra due auto e una moto: feriti un giovane e una donna Leggi su Salernotoday.it Paura, la scorsa notte, a Battipaglia, dove si è verificato untra duee unain via Paola Baratta.Secondo una prima ricostruzione – ancora da accertare – laavrebbe urtato contro un’mobile in transito per poi finire contro un’altra vettura parcheggiata. I soccorsi.

Le ultime notizie da altri siti: Incidente tra due auto e una moto: feriti un giovane e una donna; Violento scontro auto-moto, ferito un giovane; Incidente auto-moto nel Milanese, anziano in scooter gravemente ferito; Auto contro moto alle porte di San Giorgio: 26enne trasportato in elicottero a Parma; Inferno A12, due incidenti: motociclista muore a 22 anni. Poi uno scontro in galleria: otto feriti, tra cui un bambino.

Incidente in A12 tra Albiano e Brugnato, morto un motociclista di 24 anni - Incidente in A12 tra Albiano e Brugnato verso Ponente. Coinvolte due auto e una moto. Uno dei veicoli è uscito di strada e ha preso fuoco ... (ilsecoloxix.it)

Andrea, morto in moto a 22 anni. Amante delle due ruote, profondo dolore di tutta la comunità - Andrea Ussi ha perso la vita durante una gita fuoriporta mentre si trovava a Brugnato. Era figlio del titolare di una officina di riparazioni ... (msn.com)

Incidente a Ceccano tra auto e moto: grave il giovane motociclista soccorso in codice rosso - Incidente stradale in via Gaeta nel Comune di Ceccano, in provincia di Frosinone. Ad avere la peggio è stato un giovane motociclista, che a seguito del sinistro ha avuto bisogno di ricorrere a cure ... (fanpage.it)