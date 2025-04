Incidente sulla Palermo Agrigento auto finisce fuori strada due feriti

auto fuori strada sulla Palermo-Agrigento. Un Incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 121, all'altezza dello svincolo per Misilmeri, dove si sono scontrate una Dacia Duster, guidata da un uomo, e un'Alfa Romeo a bordo della quale c'erano due persone. Palermotoday.it - Incidente sulla Palermo-Agrigento, auto finisce fuori strada: due feriti Leggi su Palermotoday.it . Unsi è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo lastatale 121, all'altezza dello svincolo per Misilmeri, dove si sono scontrate una Dacia Duster, guidata da un uomo, e un'Alfa Romeo a bordo della quale c'erano due persone.

