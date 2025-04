Incidente al casello tre feriti ed entrata chiusa

Incidente avvenuto poco dopo le 13 di domenica 20 aprile 2025, giorno di Pasqua, allo svincolo di Chiavari sull'autostrada A12.Il casello in entrata è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Autostrade consiglia di entrare a Lavagna sia a chi è. Genovatoday.it - Incidente al casello, tre feriti ed entrata chiusa Leggi su Genovatoday.it Tre persone sono rimaste ferite in unavvenuto poco dopo le 13 di domenica 20 aprile 2025, giorno di Pasqua, allo svincolo di Chiavari sull'autostrada A12.Ilinè stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Autostrade consiglia di entrare a Lavagna sia a chi è.

