Impresa Bologna batte Inter e riapre la Serie A

Inter e regalando una vittoria insperata, ma importantissima per i destini di moltissime squadre, al Bologna. La stessa gioia, contemporaneamente, esplode a Napoli, ancor più rumorosa e incontenibile di quella di ieri per il difficile e sofferto successo contro il Monza. Napoli e Inter hanno ora gli stessi punti in classifica (71) e sono pronte a giocarsi una volata scudetto sempre più incerta e affascinante. Il Bologna, invece, sale definitivamente sul treno che porta verso la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League e lotterà, fino alla fine, per restarci. Bologna e Inter non si sono certo risparmiate ma la gara, prima della prodezza di Orsolini, aveva offerto poche emozioni. Agi.it - Impresa Bologna, batte l'Inter e riapre la Serie A Leggi su Agi.it AGI - Al minuto 94 lo stadio Dall'Ara esplode di gioia. Riccardo Orsolini, in area di rigore, gira un perfetto pallone verso Sommer bucando la porta dell'e regalando una vittoria insperata, ma importantissima per i destini di moltissime squadre, al. La stessa gioia, contemporaneamente, esplode a Napoli, ancor più rumorosa e incontenibile di quella di ieri per il difficile e sofferto successo contro il Monza. Napoli ehanno ora gli stessi punti in classifica (71) e sono pronte a giocarsi una volata scudetto sempre più incerta e affascinante. Il, invece, sale definitivamente sul treno che porta verso la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League e lotterà, fino alla fine, per restarci.non si sono certo risparmiate ma la gara, prima della prodezza di Orsolini, aveva offerto poche emozioni.

