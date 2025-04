Quotidiano.net - Il volo nel canale con la Lamborghini appena comprata: così è morto Luca Polito

Venezia, 20 aprile 2025 – L’auto dei sogniacquistata poi la morte dietro la curva. E’ finito nel modo più tragico quel giro di prova cheaveva voluto fare con un amico, a bordo della sua nuova fiammanteGallardo. L’auto sportiva con l’imprenditore veneziano alla guida, è uscita fuori strada, nelle campagna di Concordia Sagittaria, finendo ribaltata neld’irrigazione di campo agricolo. Pernon c’è stato nulla da fare: èsul colpo, mentre l’amico è sopravvissuto. E’ successo tutto poco dopo le 14 di ieri., 51 anni, titolare dell’azienda ediledi via Gaffarelle 76 a Concordia, è montato in macchina per fare un po’ di pratica con la. Ha percorso qualche strada di campagna, con l’amico seduto sul sedile passeggero fino all’epilogo drammatico.