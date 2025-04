Il Venezia pareggia 2 2 nello scontro salvezza con Empoli Busio illude al 85 Anjorin fredda i lagunari poco dopo

Venezia che nella decisiva partita salvezza con l'Empoli ottiene un 2-2 che permette di portarsi a un solo punto dal Lecce ma per come è andata la partita non può soddisfare del tutto. Il primo tempo vede un buon Venezia ma senza nessuna rete, la trova invece l'Empoli al. Veneziatoday.it - Il Venezia pareggia 2-2 nello scontro salvezza con l'Empoli: Busio illude all'85', Anjorin fredda i lagunari poco dopo Leggi su Veneziatoday.it Pareggio pasquale per ilche nella decisiva partitacon l'ottiene un 2-2 che permette di portarsi a un solo punto dal Lecce ma per come è andata la partita non può soddisfare del tutto. Il primo tempo vede un buonma senza nessuna rete, la trova invece l'al.

Notizie raccolte sul web: Il Venezia pareggia 2-2 nello scontro salvezza con l'Empoli: Busio illude all'85', Anjorin fredda i lagunari poco dopo; Empoli-Venezia 2-2, gol e highlights: Anjorin ‘salva’ D’Aversa; L'Empoli pareggia 2-2 in casa contro il Venezia; Empoli-Venezia 2-2: pareggio amaro nella sfida salvezza della 33esima giornata; Pari spettacolo, ma Empoli e Venezia restano in zona retrocessione: 2-2.

Empoli-Venezia 2-2: video, gol e highlights - Solo un piccolo passettino in avanti per Empoli e Venezia che pareggiano 2-2 al Castellani ma restano entrambe a -1 dal Lecce. Primo tempo molto equilibrato. Nella ripresa l'Empoli trova il vantaggio ... (sport.sky.it)

Empoli-Venezia 2-2: un pareggio che potrebbe non bastare nella volata salvezza - A cinque giornate dalla fine e un calendario in salita con Milan, Fiorentina e Juventus in casa, Cagliari e Torino in trasferta, la missione di restare in serie A per Eusebio Di Francesco si fa quasi ... (corrieredelveneto.corriere.it)

Serie A, Empoli-Venezia 2-2: le due squadre restano penultime - Empoli e Venezia pareggiano 2-2 nella sfida salvezza valida per la 33ma giornata di Serie A giocata al ‘Castellani’. Padroni di casa in vantaggio con Fazzini al 59' ma i lagunari rispondono e la ribal ... (msn.com)