Il sepolcro di Gesù prende vita in parrocchia riprodotto come originale

Il sepolcro riprodotto in parrocchia. Si trova a San Gaspare del Bufalo, la chiesa del quartiere di Brecce Bianche e riproduce quasi fedelmente quello in Palestina. E' stato realizzato da alcuni parrocchiani, Licio Cappellacci, Bruno Paolinelli, Delio Romagnoli e Peppino Bernini.

