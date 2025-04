Avellinotoday.it - Il seme e la resurrezione: Pasqua ad Avellino tra rito e riscatto

Leggi su Avellinotoday.it

In una giornata che s’è aperta con la luce densa e antica del mattinole, presso la Chiesa del Rosario ad— cuore silenzioso e assorto d’un Meridione che ancora conosce il valore dele del simbolo — si sono celebrate le Sante Messe in Cattedrale. Non semplici liturgie, ma atti.