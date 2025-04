Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 22 al 24 aprile 2025: Marta confessa a Enrico che non può avere figli

Confessione importante nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore: dati i sentimenti sempre più forti che prova nei suoi riguardi, Marta Guarnieri fa sapere al fidanzato Enrico che non può avere figli. Come reagirà l'uomo, già padre della piccola Anita? Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Questa settimana, la soap è in onda dal martedì al giovedì alle 16:05 su Rai1 e in streaming in diretta e replica on demand su RaiPlay. Il Paradiso delle Signore da martedì 22 a giovedì 24 aprile 2025 Martedì 22 aprile: Marta confessa ad Enrico che non può avere figli Elvira è sempre più stanca per via della gravidanza e Salvo inizia a preoccuparsi. Carmelo va a trovare Mimmo in commissariato, il quale, grazie alla complicità di un collega, riesce a nascondere al padre la verità sulla sua sospensione dal servizio.