Il Papa all’Urbi et Orbi di Pasqua a Gaza situazione ignobile per l’Ucraina pace giusta e duratura

Orbi di Pasqua, poi il giro a sorpresa sull'auto scoperta con a bordo il Papa, che arriva al tratto iniziale di via della Conciliazione tra gli applausi dei fedeli commossi e festanti. Il Papa – senza naselli per l'ossigeno – fa fermare l'auto alcune volte per benedire neonati e bambini.Visibilmente provato in volto, pure nella convalescenza, ha voluto riservare un nuovo dono ai fedeli arrivati in Piazza San Pietro da tutto il mondo. Quasi arrivato all'arco delle campane per rientrare a Casa Santa Marta, la folla grida: "Papa resta con noi".Leggi ancheLa via Crucis senza Bergoglio fa il pieno di ascolti. "Ma vuole esserci alla benedizione Urbi et Orbi Pasquale"Trump: «L'Ucraina non ha le carte, ma neanche la Russia.

