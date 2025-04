Il grande dolore del principe Harry Per colpa di Meghan è stato fatto fuori dall’associazione che aveva creato in memoria di Lady Diana

Lady Diana onorando le cause per le quali si era battuta maggiormente; ma l'amore di Harry per la sua fondazione dedicata ai bambini africani è durato finché non è arrivata Meghan. Almeno così la pensano alcuni dei volontari che per anni si sono spesi per tenere in vita l'associazione Sentebale, la cui attività benefica era stata frutto di un sogno condiviso dal principe Harry insieme al principe Seeiso di Lesotho, suo caro amico.Le cose, però, sono precipitate alla fine di marzo quando, una serie di scambi di accuse tra il direttivo e la sua presidente Sophie Chandauka ha portato Harry alle dimissioni.La battagliera avvocatessa, però, non si è fermata di fronte al gesto solenne del duca del Sussex e ha dato la sua versione dei fatti sui giornali e davanti alle telecamere di Skynews.

