Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto del Malaga con le iniziali del motto: “Tanto Monta”

Leggi su Glieroidelcalcio.com

IldelC’è una storia incredibile raccolta neldi oggi risalente ad un’amichevole che l’allora Club Deportivodisputò contro i francesi del Sedan. La storia è quella racchiusa nella parte superiore dello stemma della squadra andalusa.. In particolare nelle lettere “TM” che spuntano in modo misterioso dalla raffigurazione di elementi del paesaggio di. Il “TM” riconduce al riconoscimento che Ferdinando II di Aragona detto “Il Cattolico” volle fare alla città concedendo la possibilità di ornare le insegne cittadine delledelche appariva nel’effige del Regno di Spagna “”. Per l’esattezza “corte y untie”. Un modo di dire che vuole indicare che i mezzi utilizzati per risolvere un problema non sono importanti di fronte alla sua soluzione.