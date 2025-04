Il Bologna di Italiano si distingue per il pressing e concede poco

Italiano ha saputo confermare il Bologna ai piani alti del campionato, cambiandone però lo stile. Il suo Bologna è una squadra che lavora su pressing e aggressività, anche per subire poco in fase difensiva.TATTICA – Italiano ha impostato il suo Bologna col 4-2-3-1. Il tratto distintivo della squadra è l’aggressività. I rossoblù sono la squadra che pressa e recupera palla più alta in Serie A. Tutte le linee avanzano, accettando i rischi conseguenti, andando in pressione fin sul portiere avversario per forzare le giocate. L’idea di gioco è a trazione anteriore, ma questo non significa che si rinunci alla gestione della palla. La squadra non ha perso l’imprinting delle ultime stagioni, sa anche fare possesso e alzare le linee. In fase offensiva hanno grande peso gli esterni, sia in rifinitura che in conclusione. Inter-news.it - Il Bologna di Italiano si distingue per il pressing e concede poco Leggi su Inter-news.it ha saputo confermare ilai piani alti del campionato, cambiandone però lo stile. Il suoè una squadra che lavora sue aggressività, anche per subirein fase difensiva.TATTICA –ha impostato il suocol 4-2-3-1. Il tratto distintivo della squadra è l’aggressività. I rossoblù sono la squadra che pressa e recupera palla più alta in Serie A. Tutte le linee avanzano, accettando i rischi conseguenti, andando in pressione fin sul portiere avversario per forzare le giocate. L’idea di gioco è a trazione anteriore, ma questo non significa che si rinunci alla gestione della palla. La squadra non ha perso l’imprinting delle ultime stagioni, sa anche fare possesso e alzare le linee. In fase offensiva hanno grande peso gli esterni, sia in rifinitura che in conclusione.

Italiano si gode il Bologna, "secondo tempo strepitoso" - (ANSA) - ROMA, 07 APR - Al termine di 90 minuti di pressing asfissiante é arrivato solo un punto contro il Napoli, ma Vincenzo Italiano non può che essere soddisfatto della prestazione del suo Bologna ... (corrieredellosport.it)

Impressionante Bologna: è la squadra con la più alta intensità di pressing in Europa - Come sottolinea il portale specializzato in statistica Kickest, il Bologna è primo in Europa per PPDA (l’indicatore dell’intensità del pressing a livello di squadra), ovvero quanti passaggi ... (tuttonapoli.net)

Italiano si gode il Bologna, "secondo tempo strepitoso" - Al termine di 90 minuti di pressing asfissiante é arrivato solo un punto contro il Napoli, ma Vincenzo Italiano non può che essere soddisfatto della prestazione del suo Bologna. "Abbiamo giocato ... (ansa.it)