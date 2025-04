Il 25 Aprile del partigiano Vasco Rossi Tempi bui

Vasco Rossi sempre più politico. Dopo le prese di posizione degli ultimi mesi, ecco quelle sul 25 Aprile. Il 25 Aprile di quest’anno assume un valore ancora più profondo per il rocker. "Viviamo in un'epoca di cambiamenti e di turbamenti, di guerre e valori rovesciati, di capi di Stato impazziti e di dittatori sanguinari confermati. Mi sento come tutti, stranito. Viviamo davvero un periodo molto buio", racconta il Blasco in un’intervista concessa a La Stampa. Insomma, allarme-fascismo. Anche per Vasco.E infatti Vasco torna a parlare anche della figura di suo padre, Carlino, e delle sue scelte coraggiose durante la Seconda Guerra Mondiale. Rifiutò di schierarsi con i nazisti, scelta che gli costò la deportazione in un campo di lavori forzati a Dortmund. "La resistenza ai soprusi è sacrosanta. Liberoquotidiano.it - Il 25 Aprile del partigiano Vasco Rossi: "Tempi bui" Leggi su Liberoquotidiano.it Unsempre più politico. Dopo le prese di posizione degli ultimi mesi, ecco quelle sul 25. Il 25di quest’anno assume un valore ancora più profondo per il rocker. "Viviamo in un'epoca di cambiamenti e di turbamenti, di guerre e valori rovesciati, di capi di Stato impazziti e di dittatori sanguinari confermati. Mi sento come tutti, stranito. Viviamo davvero un periodo molto buio", racconta il Blasco in un’intervista concessa a La Stampa. Insomma, allarme-fascismo. Anche per.E infattitorna a parlare anche della figura di suo padre, Carlino, e delle sue scelte coraggiose durante la Seconda Guerra Mondiale. Rifiutò di schierarsi con i nazisti, scelta che gli costò la deportazione in un campo di lavori forzati a Dortmund. "La resistenza ai soprusi è sacrosanta.

