Iginio Massari spiana Ultima Generazione Quando non avevo soldi

A fine marzo, il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato colpito da una protesta da parte di Ultima Generazione, gruppo ambientalista noto per le sue azioni di disobbedienza civile contro il cambiamento climatico. Alcuni giovani attivisti hanno chiesto simbolicamente che venisse offerto un pasto gratuito a settimana a chi si trova in difficoltà. Una sceneggiata reiterata in diverse occasioni. In difesa dello chef è intervenuto Iginio Massari, intervistato nel programma Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Il celebre pasticcere ha affermato: "Siamo un Paese vario e uno avariato, dipende dalla scelta che uno fa". Ha poi sottolineato come il lusso, seppur discusso, generi valore economico condiviso: "Se uno ha uno yacht da 50 milioni di euro, nell'acquistarlo ha favorito tutta l'economia che c'è dietro la realizzazione della nave, architetti, progettisti, meccanici, falegnami".

