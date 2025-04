It.insideover.com - ICC e ICJ: storia, ruoli e poteri delle due massime corti del diritto internazionale

Leggi su It.insideover.com

La stretta contemporaneità e le tragedie del nostro tempo hanno riportato in auge parole che pensavamo essere del secolo scorso o di un tempo in cui “laera finita”: genocidio, invasione, pulizia etnica, giustizia. In particolare due organi giurisprudenziali sono costantemente menzionati da parte degli analisti e dei giornalisti, ovvero la ICC (International Criminal Court o Corte Penale) e la ICJ (International Court of Justice o Corte di giustizia).Il protagonismo di queste dueè dovuto a ciò che accade ad Est di Roma: la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, il 7 ottobre 2023 e il genocidio Palestinese da parte di Israele hanno causato una serie di conseguenze da un punto di vista giuridico di rilevanza epocale che sono tramutate nel processo in corso: Sudafrica contro Israele dinanzi la ICJ ed i mandati di catturaproposti dalla ICC nei confronti di Putin e Lvova-Belova per i crimini di guerra commessi nei confronti di Kiev e nei confronti di Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant per i crimini di guerra e contro l’umanità avvenuti nei territori della Striscia di Gaza e Mohammed Deif rispetto al 7 ottobre 2023.