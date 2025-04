Guerre stellari lo scempio Disney ennesimo flop

Una tre-giorni giapponese dedicata a Star Wars per annunciare uscite, iniziative, frizzi e lazzi interstellari per i prossimi tre anni. Una grande abbuffata, conclusasi oggi a Tokyip, chiamata Star Wars Celebration che quest'anno, sedicesima edizione dell'evento globale, curiosamente è coincisa proprio con il fine settimana pasquale. Davvero numerosi gli annunci, le anteprime esclusive di nuove serie e attesi ritorni e una sfilata di attori e registi di talento di fronte agli oltre 9mila fan presenti al Makuhari Messe Convention Center nella capitale giapponese. Ad accoglierli le gesta dei principali personaggi protagonisti delle saghe spaziali della galassia Lucasfilm. In primis gli amatissimi droidi C3PO e R2D2. A loro si sono aggiunti Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, e Dave Filoni, capo dell'ufficio creativo, che hanno creato una standing ovation dell'intero auditorium con l'annuncio di una nuovissima uscita cinematografica in vista, Star Wars: Starfighter che sarà diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Gosling e arriverà nelle sale italiane a maggio 2027.

