Guerra in Ucraina il Cremlino risponde a Zelensky Rispettata in maniera rigorosa la tregua

Zelensky, il ministero della Difesa di Mosca ha comunicato che l’esercito russo ha rispettato in maniera «rigorosa» la tregua, seguendo le direttive impartite dal presidente Vladimir Putin. «Come ordinato dal Comandante in Capo della Federazione Russa, tutti i gruppi di forze nell’area dell’operazione militare speciale hanno osservato rigorosamente il cessate il fuoco dalle 18.00 ora di Mosca del 19 aprile e sono rimasti sulle linee e sulle posizioni assunte in precedenza», si legge nella nota ufficiale riportata dall’agenzia Tass. Prima dell’inizio di questa pausa pasquale, il dicastero aveva anche fatto sapere, attraverso Interfax, che le truppe russe avevano preso possesso di Novomikhailovka, una località situata nella regione orientale di Donetsk.Lavrov: «L’Unione europea vuole far rivivere l’ideologia nazista»Nel frattempo, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha espresso dure critiche verso la posizione dell’Unione europea riguardo al possibile divieto per i leader di alcuni Paesi di recarsi a Mosca il 9 maggio, data in cui la Russia commemora la sconfitta del nazismo. Lettera43.it - Guerra in Ucraina, il Cremlino risponde a Zelensky: «Rispettata in maniera rigorosa la tregua» Leggi su Lettera43.it Dopo le accuse di, il ministero della Difesa di Mosca ha comunicato che l’esercito russo ha rispettato in» la, seguendo le direttive impartite dal presidente Vladimir Putin. «Come ordinato dal Comandante in Capo della Federazione Russa, tutti i gruppi di forze nell’area dell’operazione militare speciale hanno osservatomente il cessate il fuoco dalle 18.00 ora di Mosca del 19 aprile e sono rimasti sulle linee e sulle posizioni assunte in precedenza», si legge nella nota ufficiale riportata dall’agenzia Tass. Prima dell’inizio di questa pausa pasquale, il dicastero aveva anche fatto sapere, attraverso Interfax, che le truppe russe avevano preso possesso di Novomikhailovka, una località situata nella regione orientale di Donetsk.Lavrov: «L’Unione europea vuole far rivivere l’ideologia nazista»Nel frattempo, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha espresso dure critiche verso la posizione dell’Unione europea riguardo al possibile divieto per i leader di alcuni Paesi di recarsi a Mosca il 9 maggio, data in cui la Russia commemora la sconfitta del nazismo.

Ne parlano su altre fonti: Guerra in Ucraina, il Cremlino: «Abbiamo rispettato in maniera rigorosa la tregua; Tregua in Ucraina? Il Cremlino prende tempo; Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: Premendo su Mosca tregua possibile. Cremlino: Kiev non vuole la pace; Cremlino: Pronti a negoziare, ma un congelamento del conflitto non ci va bene - Zelensky: “Notizie che creano il panico aiutano solo la Russia”; Ucraina-Russia, Mosca: incontro Putin-Trump forse questo mese.

La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere? - Zelensky ha affermato che dall'inizio della guerra sono stati distrutti in Ucraina oltre 600 siti religiosi. Inoltre almeno 67 sacerdoti, pastori e monaci ucraini sono stati uccisi o torturati dalle f ... (repubblica.it)

Putin dichiara la tregua di 30 ore. Kiev: “La estenda a dopo Pasqua” - La mossa del leader russo per la festività: “Pronto a negoziare la pace, apprezzo Trump”. Zelensky cauto: “Sfiducia in Mosca ma ci fermiamo anche noi. La ... (repubblica.it)

L’Ucraina replica alla tregua di Putin: «Propone 30 ore, ma non risponde su quella di 30 giorni. Non ci fidiamo» - Trenta ore di tregua, dalle 18 di sabato santo alla mezzanotte di Pasquetta. Con una mossa a sorpresa, Vladimir Putin ha ordinato ieri un breve cessate il fuoco con effetto pressoché immediato, rivend ... (informazione.it)