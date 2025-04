Panorama.it - Grenoble, la città verde diventata una polveriera: clan, sparatorie e droga all’ombra delle Alpi

Raffiche di kalashnikov in pieno giorno, sull’autostrada che dapunta verso Torino: un omicidio spettacolare che per le sue modalità ha scioccato la Francia. Il nome della vittima a molti ormai non diceva nulla, ma era l’ultimo capodella malavita italiana nel capoluogono, Jean-Pierre Maldera.Si è chiusa così, poche settimane fa, una lunga vicenda criminale. Ce n’è però un’altra che ha i colori dell’emergenza. C’è da dire che asi vive bene. Soprattutto in questi giorni, con una primavera già calda, i bar con i tavolini all’aperto, le passeggiate sul lungofiume e i turisti che si mescolano con manager eco-friendly, ricercatori e studenti venuti da ogni parte del mondo. Funziona un campus universitario da 40 mila studenti, su una popolazione di 150 mila abitanti.