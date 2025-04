Gli ex di Laura Pausini erano i suoi manager Alfredo Cerruti Jr e Gabriele Parisi e la causa legale

Laura Pausini era il suo manager degli esordi Alfredo Cerruti Jr., con cui è stata insieme per dieci lunghi anni. Alla fine della relazione la star internazionale com'è facilmente intuibile dopo una storia così lunga è stata molto male. Appena diciannovenne, la Pausini si presentava nel mondo della musica con La Solitudine, la cantante era legata appunto al suo manager Alfredo Cerruti. Tra la cantante e il manager ci sono stati otto anni d'amore dal 1993 al 2001 ed a conclusione della loro relazione i due si sono ritrovati coinvolti in una battaglia legale. Laura Pausini era stata citata in giudizio dal suo ex con l'accusa di diffamazione arrivata dopo un'intervista nella quale c'erano dei rumours riguardo a un presunto furto di denaro. La sentenza ha però prosciolto la cantante in quanto "il fatto non costituisce reato".

