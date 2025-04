Davidemaggio.it - Giulia Vecchio nel cast di Comedy Match

Leggi su Davidemaggio.it

Da novità di GialappaShow, dove sta spopolando con l’esilarante imitazione di Monica Setta, a new entry di. Prosegue il momento fortunato per l’attrice e comica pugliese, che oltre al programma del lunedì sera su Tv8, sarà neldella seconda edizione dello show comico condotto da Katia Follesa sul Nove.Ildella seconda edizione dinon sarà la sola new entry. Con lei anche Gianmarco Pozzoli e Fillippo Caccamo, insieme ai volti già noti di: Carlo Amleto (compagno della, con cui ha debuttato quest’anno a GialappaShow), Maria De Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, Scintilla, Angelo Pisani, Federico Basso, Gianluca De Angelis e Gigi Rock.torna sul Nove il 1° maggioGiovedì 1° maggio (in anteprima dal 24 aprile su Discovery+), in prima serata, riprende la battaglia di improvvisazione con Katia Follesa che per il secondo anno accompagnerà due squadre, ognuna composta da quattro comici e una capitana d’eccezione, attraverso esilaranti sfide di durata e tema variabili, dove l’obiettivo sarà soltanto uno: conquistare il pubblico in studio a colpi d’improvvisazione e aggiudicarsi la vittoria.