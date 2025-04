Ginnastica ritmica Tara Dragas sul podio in Coppa del Mondo Raffaeli senza gioie dopo il trionfo all around

Coppa del Mondo di Ginnastica ritmica (queste gare non sono previste nel programma delle Olimpiadi). Tara Dragas ha conquistato uno splendido terzo posto al nastro, dove ha eseguito uno splendido esercizio ed è stata premiata con il punteggio di 28.150 (12.7 il D Score, 7.850 di esecuzione, 7.6 di pannello A).Si tratta del primo podio nel massimo circuito internazionale itinerante per 18enne di San Daniele del Friuli, cresciuta nell’ASU di Udine e allenata dalla mamma Spela Alenka Mohar. L’azzurra si è accomodata alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev (28.450) e dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (28.200). Sofia Raffaeli, quinta al nastro (28.050), non è invece riuscita a salire sul podio in nessuno dei quattro atti conclusivi, dopo che ieri aveva trionfato nel concorso generale individuale (l’unico evento presente ai Giochi). Oasport.it - Ginnastica ritmica, Tara Dragas sul podio in Coppa del Mondo! Raffaeli senza gioie dopo il trionfo all-around Leggi su Oasport.it A Baku (Azerbaijan) sono andate in scena le finali di specialità della seconda tappa delladeldi(queste gare non sono previste nel programma delle Olimpiadi).ha conquistato uno splendido terzo posto al nastro, dove ha eseguito uno splendido esercizio ed è stata premiata con il punteggio di 28.150 (12.7 il D Score, 7.850 di esecuzione, 7.6 di pannello A).Si tratta del primonel massimo circuito internazionale itinerante per 18enne di San Daniele del Friuli, cresciuta nell’ASU di Udine e allenata dalla mamma Spela Alenka Mohar. L’azzurra si è accomodata alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev (28.450) e dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (28.200). Sofia, quinta al nastro (28.050), non è invece riuscita a salire sulin nessuno dei quattro atti conclusivi,che ieri aveva trionfato nel concorso generale individuale (l’unico evento presente ai Giochi).

