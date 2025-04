Ginnastica ritmica Farfalle seste nelle finali di specialità di Coppa del Mondo

Coppa del Mondo di Ginnastica ritmica si è conclusa con la disputa delle finali di specialità sulla pedana di Baku (Azerbaijan). L'Italia era presente a entrambi gli atti conclusivi riservati ai singoli attrezzi (eventi non inseriti nel programma delle Olimpiadi), dopo la quinta posizione conquistata nel concorso generale di squadra andato in scena tra venerdì e sabato. La giornata di Pasqua non ha regalato grandi gioie alle Farfalle, che erano alla loro prima uscita internazionale stagionale e con una formazione completamente rinnovata rispetto a quella che la scorsa estate conquistò la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori (Aeronautica Militare), Laura Golfarelli (Eurogymnica di Torino), Chiara Badii e Sofia Sicignano (Raffaello Motto di Viareggio) hanno chiuso in sesta posizione la gara con i cinque nastri, venendo valutate con il punteggio di 21.

