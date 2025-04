Giampaolo a rischio Il Lecce rilancia ampquotConfermato fino alla fine e ritiro a Bergamoampquot

Giampaolo a rischio? Il Lecce rilancia: "Confermato fino alla fine e ritiro a Bergamo" - Nelle ore successive alla disfatta casalinga del Lecce contro il Como - 0-3 il risultato finale - in molti si sono domandati che ne sarebbe stato del tecnico dei. (calciomercato.com)

Lecce: ecco la decisione del club su Giampaolo e non solo - Con una nota apparsa sul proprio sito, la società ha rinnovato la fiducia nel tecnico. La squadra andrà in ritiro a Bergamo ... (pianetalecce.it)

Lecce, confermata la fiducia a Giampaolo: il comunicato del club - Il Lecce ribadisce la sua fiducia a Marco Giampaolo. Con cinque giornate ancora da disputare e l’obiettivo salvezza da raggiungere, il club giallorosso ha confermato il pieno sostegno all’allenatore, ... (gianlucadimarzio.com)