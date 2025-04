Furti seriali in negozi e ristoranti a Verona preso il ladro gattonatore IL VIDEO

Era diventato un vero "marchio di fabbrica" per i numerosi furti notturni compiuti a Verona in ristoranti ed esercizi commerciali : il "ladro gattonatore", si avvicinava alla cassa strisciando carponi sul pavimento dei locali, nella convinzione di poter eludere i sistemi di allarme. La polizia di Verona ha messo fine alle sue imprese. L'uomo, un 47enne sul quale gravano i sospetti dei colpi, è stato arrestato.

