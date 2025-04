Funivia Faito il vescovo Cuore squarciato dalla sofferenza

"Abbiamo provato questa sera a far diventare la nostra speranza più vera, più autentica. Abbiamo provato a stare accanto alle persone che soffrono, la via della croce è sempre impegnativa. Il cuore è squarciato da una sofferenza che tocca tutti". Così l'arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, mons. Francesco Alfano, nella veglia pasquale celebrata ieri sera nella città stabiese. Tanti i fedeli presenti, tra cui numerosi familiari e amici di Carmine Parlato, l'operatore di cabina morto nella sciagura della Funivia del Faito. Carmine, originario di Vico Equense, viveva a Castellammare con la moglie e il figlio."Siamo qui a nome di tutta la città. Quando il dolore si fa tragedia e ci tocca da vicino, frantumando ogni sogno di ripresa, ci mancano le parole.

