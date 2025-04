Francofonte SR Nicolas Lucifora accoltellato in strada da 21enne dopo lite in un bar il 17enne morto prima del arrivo dei soccorsi

Ilgiornaleditalia.it - Francofonte (SR), Nicolas Lucifora accoltellato in strada da 21enne dopo lite in un bar, il 17enne morto prima dell'arrivo dei soccorsi

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'omicidio è avvenuto in, fermato un giovane di 21 anni Un ragazzo di 17 anni èessere stato aggredito ein, in provincia di Siracusa, nella notte di Pasqua. Il delitto è avvenuto in via Nastro Azzurro, "la via dei pub", come è soprannominat