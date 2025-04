Laprimapagina.it - Francofonte: Nicolas Lucifora ucciso nella notte di Pasqua, arrestato un 21enne

Tragediadi, in provincia di Siracusa., 17 anni, è morto dopo essere stato accoltellato durante una violenta lite avvenuta in via Nastro Azzurro, conosciuta come la “Via dei Pub”, cuore della movida cittadina.Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, il giovane è stato colpito al petto con un coltello al culmine di una discussione scoppiata all’interno di uno dei locali della zona. A infliggere il colpo mortale sarebbe stato undel posto, identificato con le iniziali F.M., fermato poco dopo il fatto.La lite, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe degenerata rapidamente. Il ventunenne avrebbe estratto l’arma e colpito, che è crollato al suolo in una pozza di sangue. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma le ferite si sono rivelate fatali: il ragazzo è morto durante il trasporto verso l’ospedale di Lentini.