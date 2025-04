Francesco Storace Buona Pasqua anche ad Alemanno vittima di una giustizia senza umanità

Pasqua, Francesco Storace, noto esponente della destra italiana, ha voluto rivolgere un pensiero all'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, attualmente detenuto. In un messaggio pubblicato sui social, Storace ha scritto: "Che sia Buona Pasqua anche per Gianni Alemanno, in carcere per la cattiveria di una 'giustizia' senza umanità. Comunque la pensiate, c'è un accanimento senza eguali".Parole forti, che puntano il dito contro un sistema giudiziario definito "senza umanità", e che rilanciano il dibattito sull'equilibrio tra giustizia e clemenza nei confronti di personalità pubbliche. Il riferimento è al recente sviluppo giudiziario che ha coinvolto Alemanno, figura centrale della destra capitolina negli ultimi decenni.L'intervento di Storace ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo politico e sui social, dividendo l'opinione pubblica tra chi condivide il messaggio di solidarietà e chi invece sottolinea l'importanza dell'autonomia della magistratura.

