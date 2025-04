Fondi Ater una torta da 15 milioni la fetta più grande a Trieste

Trieste si porta a casa poco meno della metà dei Fondi che la Regione ha stanziato per l'Ater. Si parla di oltre 6 milioni e 300 mila euro, su un totale di 15 complessivamente ufficializzati. L'80 per cento delle risorse sarà destinato, questo quanto annunciato dall'assessore alle Infrastrutture.

