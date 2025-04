Flash – Tragedia durante il pranzo di Pasqua un boccone finito di traverso provoca il soffocamento di un uomo Aveva appena 49 anni Il dramma a Sora

Sora, Tragedia durante il pranzo: uomo di 49 anni muore soffocatoUn tragico incidente ha scosso la comunità di Sora, quando un uomo di 49 anni ha perso la vita mentre stava pranzando con i suoi familiari. L'incidente è avvenuto nella zona di San Vincenzo, alla periferia della città, durante un normale pasto in famiglia.La Tragedia inaspettataL'uomo stava pranzando con i suoi parenti quando, improvvisamente, ha iniziato a soffocare. Nonostante i tentativi di soccorso, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al nosocomio Sorano, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. I medici non sono riusciti a salvarlo, e la Tragedia ha lasciato un forte dolore nella sua famiglia.L'intervento dei CarabinieriSul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.

