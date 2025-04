Fiocco rosa in casa Brescia è nata Virginia Bisoli

nata delle Rondinelle: è nata Virginia, la secondogenita di Dimitri Bisoli e della moglie Giada. Il parto è avvenuto oggi al Civile di Brescia, dove il capitano del Brescia ha assistito con emozione alla nascita della sua bimba.La coppia, già. Bresciatoday.it - Fiocco rosa in casa Brescia: è nata Virginia Bisoli Leggi su Bresciatoday.it Una splendida notizia ha illuminato la mattidelle Rondinelle: è, la secondogenita di Dimitrie della moglie Giada. Il parto è avvenuto oggi al Civile di, dove il capitano delha assistito con emozione alla nascita della sua bimba.La coppia, già.

