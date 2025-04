Finisce con auto nel fossato grave una 38enne è ricoverata al Ca Foncello

ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso G.K., una 38enne di Annone Veneto, sfortunata protagonista di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 20 aprile, giorno di Pasqua. Lo schianto è avvenuto alle 15.20 circa in via Malgher, in località Mure. La. Veneziatoday.it - Finisce con l'auto nel fossato, grave una 38enne: è ricoverata al Ca' Foncello Leggi su Veneziatoday.it in gravi condizioni all'ospedale Ca'di Treviso G.K., unadi Annone Veneto, sfortunata protagonista di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 20 aprile, giorno di Pasqua. Lo schianto è avvenuto alle 15.20 circa in via Malgher, in località Mure. La.

Ne parlano su altre fonti: Finisce con l'auto nel fossato, grave una 38enne: è ricoverata al Ca' Foncello; Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato a Motta di Livenza, grave una 38enne; Esce di strada con l'auto e finisce contro un muretto nel fossato: ferita una donna 38enne, è grave; Finisce con l'auto nel fossato, grave una 38enne: è ricoverata al Ca' Foncello; Perde il controllo dell’auto che si ribalta e finisce nel fossato, 37enne intrappolata tra le lamiere: è grave.

Esce di strada con l'auto e finisce contro un muretto nel fossato: ferita una donna 38enne, è grave - MOTTA - È uscita di strada all'improvviso, ieri, nel giorno di Pasqua (20 aprile), G.K., una donna di 38 anni di Motta di Livenza ma residente ad Annone Veneto. Prima la sbandata ... (msn.com)

Finisce con l'auto nel fossato, grave una 38enne: è ricoverata al Ca' Foncello - L'incidente è avvenuto a Mure di Motta di Livenza, in via Malgher, alle 15.20 circa. La donna, di Meduna, ha riportato lesioni all'addome a alle gambe. Intervenuti per soccorrerla Suem 118, vigili del ... (veneziatoday.it)

Perde il controllo e finisce nel fossato il giorno di Pasqua: grave una 38enne - MEDUNA DI LIVENZA - Una fuoriuscita autonoma è avvenuta nel primo pomeriggio di Pasqua lungo via Malgher, la strada che collega Motta di Livenza alla frazione di Mure, nel territorio comunale di Medun ... (oggitreviso.it)