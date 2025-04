Fermato in auto per un controllo viaggiava con una Vespa rubata nel portabagagli e senza patente

Fermato a bordo di una station wagon ed è così che i carabinieri hanno scoperto che nel portabagagli c'era una Vespa 50 risultata rubata poco prima. Non solo: il giovane alla guida dell'auto era anche senza patente. Per lui è dunque scattata la segnalazione in stato di libertà sia perché.

