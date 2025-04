Federica Nargi prima di Alessandro Matri chi è l’ex fidanzato Francesco Botta

Federica Nargi ha studiato da piccolissima danza e la passione per lo spettacolo l’ha portata a partecipare subito a diversi concorsi di bellezza. Nel 2007 è infatti arrivata all’undicesima posizione di Miss Italia e, l’anno successivo, ha gareggiato al programma Veline di Antonio Ricci. Proprio questo talent show le ha permesso di sbarcare per la prima volta, insieme alla bionda Costanza Caracciolo, nel tg satirico Striscia la Notizia, a cui prende parte fino al 2012. Proprio lì ha iniziato la sua carriera, che le ha permesso negli anni di partecipare anche a diversi film, oltre che programmi televisivi.Da ben sedici anni Federica Nargi fa coppia fissa con l’ex calciatore Alessandro Matri. Lo sportivo e la velina si conobbero nel 2009 in una discoteca di Milano e da quel momento non si sono più lasciati. Metropolitanmagazine.it - Federica Nargi prima di Alessandro Matri, chi è l’ex fidanzato Francesco Botta Leggi su Metropolitanmagazine.it Nata a Roma nel 1990,ha studiato da piccolissima danza e la passione per lo spettacolo l’ha portata a partecipare subito a diversi concorsi di bellezza. Nel 2007 è infatti arrivata all’undicesima posizione di Miss Italia e, l’anno successivo, ha gareggiato al programma Veline di Antonio Ricci. Proprio questo talent show le ha permesso di sbarcare per lavolta, insieme alla bionda Costanza Caracciolo, nel tg satirico Striscia la Notizia, a cui prende parte fino al 2012. Proprio lì ha iniziato la sua carriera, che le ha permesso negli anni di partecipare anche a diversi film, oltre che programmi televisivi.Da ben sedici annifa coppia fissa concalciatore. Lo sportivo e la velina si conobbero nel 2009 in una discoteca di Milano e da quel momento non si sono più lasciati.

Su questo argomento da da altre fonti: Federica Nargi: «Io e Alessandro Matri dormiamo in camere separate. La mia gelosia estrema, la scenata più ass; Federica Nargi: Non mi vergogno delle mie radici. 16 anni con Matri, il nostro rapporto è raro; Federica Nargi ospite oggi a Verissimo, chi è l'ex velina? Età, dove vive, le figlie, il “non matrimonio” con; Federica Nargi, chi è il compagno Alessandro Matri: il passato da star e la gelosia per Luca Favilla; Federica Nargi, la frecciatina a Silvia Toffanin: «Il matrimonio? Aspetto che ti sposi prima tu!».

Federica Nargi a Verissimo, chi è la showgirl: il “non matrimonio” con Alessandro Matri, le figlie e il successo di Ballando con le stelle - Ci sarà anche Federica Nargi tra gli ospiti della puntata di Pasqua di "Verissimo-Le storie", lo speciale nel quale vengono rimandate in onda alcune delle interviste ... (msn.com)

Federica Nargi prima di Alessandro Matri, chi è l’ex fidanzato Francesco Botta - Nata a Roma nel 1990, Federica Nargi ha studiato da piccolissima danza e la passione per lo spettacolo l’ha portata a partecipare subito a diversi concorsi di bellezza. Nel 2007 è infatti arrivata all ... (msn.com)

Chi è Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi/ “Il matrimonio? Già raggiunto ogni traguardo” - Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi, chi è l'ex calciatore da 16 anni al fianco della showgirl? "Il nostro segreto..." ... (ilsussidiario.net)