Estorsione aggravata scatta la sentenza definitiva per 41enne

definitivamente la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto un 41enne di Maddaloni, imputato per Estorsione aggravata in concorso. Con un’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato, con relativa condanna. Casertanews.it - Estorsione aggravata, scatta la sentenza definitiva per 41enne Leggi su Casertanews.it Si chiudemente la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto undi Maddaloni, imputato perin concorso. Con un’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato, con relativa condanna.

