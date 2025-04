Esonero Giampaolo arriva la decisione del Lecce nei confronti dell’allenatore dopo la sconfitta – UFFICIALE

Esonero Giampaolo, arriva la decisione UFFICIALE sull'allenatore del Lecce. Ecco il comunicato della società pugliese Tantissime voci sul possibile Esonero di Giampaolo in casa Lecce. Ecco il comunicato UFFICIALE della società pugliese. IL COMUNICATO L'U.S. Lecce nel ribadire, fino al termine del campionato per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza, la piena fiducia al mister Giampaolo, al .

