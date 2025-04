Escursione in montagna senza preparazione né attrezzatura bloccato a oltre 2 000 metri

senza alcuna preparazione e privo di abbigliamento e calzature adeguate all'impresa. Complice anche il maltempo, è rimasto bloccato a quota 2.100 metri, lungo le creste del Monte Baldo. L'episodio è avvenuto sabato 19 aprile, alla vigilia di Pasqua.

