Empoli Venezia Streaming Gratis la Diretta Live della sfida salvezza del Castellani

sfida tra Empoli e Venezia, che scenderanno in campo alle ore 15. Allo Stadio Carlo Castellani saranno 90 minuti decisamente importanti per il prosieguo del campionato di entrambe le formazioni, che vanno alla caccia dei tre punti per fare un balzo in avanti nella corsa salvezza. Chi dovesse vincere infatti andrebbe a superare in classifica il Lecce, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione.Il momento di Empoli e VeneziaEmpoli che si presenta a questo appuntamento a secco di vittorie da ben diciassette partite e che dovrà forzatamente reagire per sperare di rimanere in Serie A. La formazione di D’Aversa è reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo del Napoli e cerca un po’ di fiducia anche per affrontare la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Bologna. Sololaroma.it - Empoli-Venezia Streaming Gratis: la Diretta Live della sfida salvezza del Castellani Leggi su Sololaroma.it Dopo le prime tre gare svoltesi nella giornata di ieri, il 33° turno di Serie A proseguirà oggi, domenica 20 aprile. Ad alzare il sipario su questo giorno di Pasqua sarà latra, che scenderanno in campo alle ore 15. Allo Stadio Carlosaranno 90 minuti decisamente importanti per il prosieguo del campionato di entrambe le formazioni, che vanno alla caccia dei tre punti per fare un balzo in avanti nella corsa. Chi dovesse vincere infatti andrebbe a superare in classifica il Lecce, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione.Il momento diche si presenta a questo appuntamento a secco di vittorie da ben diciassette partite e che dovrà forzatamente reagire per sperare di rimanere in Serie A. La formazione di D’Aversa è reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo del Napoli e cerca un po’ di fiducia anche per affrontare la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Bologna.

