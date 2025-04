Nerdpool.it - Edizioni BD presenta Skull-Crusher! di Josie Campbell e Alessio Zonno

Leggi su Nerdpool.it

Gli USA del futuro sono ridotti a un desolante scenario post-apocalittico, ma tra siccità e zombie radioattivi non tutto è perduto! Ci si può ancora divertire davanti a una bella e sana partita di Screaming Pain Ball, uno sport senza esclusione di colpi dove per arrivare alla vittoria tutto è concesso. anche eliminare fisicamente i propri avversari!Il giusto dosaggio di sport, violenza, umorismo e temi queer danno vita all’irresistibile! nuova creatura di BOOM! Studios firmata dall’abile sceneggiatrice(My Adventures with Superman, Wonder Woman) e dal disegnatore italiano. La serie arriva in Italia a marchioBD e farà il suo debutto a COMICON Napoli per poi approdare sugli scaffali di librerie e fumetterie, nonché in tutti gli store online, a partire dal 9 maggio!Trini farebbe qualsiasi cosa per diventare una professionista del suo sport preferito, lo Screaming Pain Ball, e giocare al fianco della sua adorata eroina: la sola e vera GOAT,