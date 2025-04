Due fratelli dispersi in mare con barchino a Olbia ritrovati uno zaino e due stivali

fratelli di 20 e 24 anni sono dispersi da sabato, 19 aprile, nel mare di Olbia. Poco fa sono stati ritrovati uno zaino e due stivali che galleggiavano a 500 metri dalla costa di Capo Figari. La madre ha effettuato il riconoscimento, confermando che quegli oggetti appartengono ai figli. Giuseppe e Lorenzo .

